Вашингтон, 14 января, 2022, 21:39 — ИА Регнум. Россия начнёт «вторжение» на Украину между серединой января и серединой февраля, заявила 14 января на брифинге официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Иван Шилов ИА REGNUM Ожидание Украины

По её словам, российское правительство, как и раньше, готовит вторжение, саботаж и информационные операции по обвинению Украины в атаках на Донбасс.

«Мы видели это раньше, это возвращает нас в 2014 год, включая саботаж и информационные операции по обвинению Украины в подготовке атак на российские силы на востоке Украины. Российские военные планы состоят в том, чтобы начать такую активность за несколько недель до военного вторжения, которое может начаться между серединой января и серединой февраля», — заявила Псаки.

Также она заявила, что Россия может сфабриковать повод для вторжения.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января министерство обороны Украины заявило, что Россия готовит нападение на российских военных для оправдания российского вторжения на Украину.