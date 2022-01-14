Москва, , 21:39 — REGNUM Руководство московского ЦСКА сделало римскому «Лацио» предложение по трансферу 27-летнего форварда сборной Косово Ведата Мурики. Об этом 14 января сообщил журналист Эртан Сузгун в своем Twitter-аккаунте.

ФК «Лацио»

В текущем сезоне Ведат Мурики принял участие в четырнадцати матчах за «орлят» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил две желтые карточки.

Ведат Мурики перешел «Лацио» 15 сентября 2020 года из турецкого «Фенербахче» за 19,92 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость косоварского форварда, по оценкам портала transfermarkt, составляет 6 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что ЦСКА договорился с «Лиллем» по аренде 24-летнего турецкого атакующего полузащитника Юсуфа Языджи до конца сезона.