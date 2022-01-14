Берлин, 14 января, 2022, 21:56 — ИА Регнум. Ввиду изменившейся глобальной ситуации с коронавирусом федеральное правительство Германии скорректировало свою оценку многих стран как зон высокого риска, в том числе вернув в этот список Австрию. Об этом сообщает 14 января издание Spiegel.

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В настоящее время Австрия снова классифицируется ФРГ как территория «с особенно высоким риском заражения из-за особенно высоких показателей заболеваемости».

Институт Роберта Коха объявил, что муниципалитеты Миттельберг и Юнгхольц, а также Ристаль являются исключениями из этого правила. Новая классификация будет применяться с 16 января.

Это означает, что теперь все девять соседних с Германией стран окажутся в списке риска. Дания, Польша, Чехия, Швейцария, Франция, Люксембург, Бельгия и Нидерланды уже давно классифицируются как районы повышенного риска из-за большого числа случаев заболевания.

Помимо Австрии, в немецкий список войдут еще более 30 стран, многие из которых находятся в Африке и Карибском бассейне. Всего в списке риска окажутся почти 140 из около 200 стран мира.

Сообщается, что при классификации стран в качестве зон повышенного риска в Германии учитывают не только количество инфицированных. Другими критериями являются скорость распространения вируса, нагрузка на систему здравоохранения и отсутствие данных о ситуации с коронавирусом.