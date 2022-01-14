В Германии зафиксирован суточный рекорд заболеваемости COVID-19
Берлин, 14 января, 2022, 22:02 — ИА Регнум. В Германии за последние сутки зафиксировано 92 223 новых случая заражения коронавирусом, что является максимальным показателем за весь период с начала пандемии. Такие данные приводит 14 января Институт Роберта Коха (RKI).
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Сообщается также, что за сутки в стране скончались ещё 286 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 115 337.
Средний показатель заболеваемости COVID-19 за последние семь дней в Германии также возрос и в настоящее время составляет 470,6 случая на 100 000 человек.
В RKI отмечают, что вариант коронавируса «Омикрон» продолжает быстро распространяться на территории ФРГ, на сегодняшний день на него приходится порядка 73% всех выявляемых случаев заражения.