Тюмень, 14 января, 2022, 21:30 — ИА Регнум. Тюменскую область в 2021 году посетили около 2,9 миллиона туристов из более чем 60 регионов страны. Это почти на 30% выше уровня 2020 года, сообщает информационный центр правительства региона.

Пресс-служба администрации Тобольского района Фрагмент проекта термального центра в Тобольском районе

Туристическая отрасль Тюменской области восстановилась на 90% относительно допандемийного уровня. Наибольшим спросом у туристов пользуются санатории и базы с термальными источниками.

Также популярно у туристов посещение Тобольска. За новогодние праздники 44 тысячи человек побывали на выставках и экскурсиях Тобольского музея-заповедника.

В Тюмени гостей и жителей региона привлекла единственная в России четырехуровневая набережная реки Туры с двумя ледовыми катками и новогодними декорациями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с сентября 2021 года в Тюменскую область летают чартерные рейсы с туристами из Москвы.