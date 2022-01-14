Вашингтон, , 21:44 — REGNUM Федеральное управление гражданской авиации (FAA) начало публиковать сведения о потенциальном пагубном воздействии новых беспроводных сетей 5G на электронику самолетов, сообщает Reuters.

Аэропорт Look.com.ua

В данный момент управление и технологические компании ищут способ снизить влияние на самолеты беспроводного интернета, которым пассажиры смогут пользоваться с 19 января. Напомним, что руководство компании AT&T и Verizon для снижения риска помех согласились создать буферные зоны вокруг 50 аэропортов. Они также согласились отложить развертывание интернета на две недели.

Ранее сообщалось, что внедрение сети 5G может привести к задержке, перенаправлению или отмене порядка 4% американских рейсов ежедневно и повлиять на сотни тысяч пассажиров.

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