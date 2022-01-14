Приштина, Сербия, 14 января, 2022, 21:34 — ИА Регнум. Глава политической организации косовских сербов «Сербский список» Горан Ракич 14 января заявил в ходе пресс-конференции в Белграде, что он все еще надеется на то, что Евросоюз заставит Приштину пойти на уступки и добьется проведения референдума о внесении поправок в конституцию Сербии на территории Косово.

Иван Шилов ИА REGNUM Сербия

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, перед пресс-конференцией политик провел встречу с главой Сербии Александром Вучичем.

«Не могу сказать точно, выполнит ли Европейский союз свои обязательства, поскольку это этот вопрос связан не столько с голосующими, сколько со вступлением в Евросоюз», — заявил Ракич.

Референдум о внесении поправок в конституцию Косово пройдет 16 января. Косовские сербы смогут принять участие в нем по почте, однако сербская сторона настаивает на голосовании на избирательных участках.