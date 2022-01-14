Саранск, , 21:28 — REGNUM Мордовия находится в преддверии новой вспышки коронавирусной инфекции с учетом ситуации в Европе, которая связана с беспрецедентным ростом заболеваемости на фоне распространения штамма «Омикрон». Возможный всплеск заболеваемости обсуждался в ходе заседания регионального штаба, сообщает пресс-служба правительства республики.

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Вице-премьер Галина Лотванова рассказала об известных особенностях нового штамма инфекции.

«Человек может стать заразным уже на второй день после контакта с заболевшим, а симптомы болезни появляются на 3−5 день. Если ситуация у нас будет развиваться так, как в Европе, то в Мордовии ежедневно будет 300 случаев заражения», — отметила она.

Глава Мордовии Артем Здунов поручил рабочей группе оперативного штаба подготовить предложения о дополнительных мероприятиях на случай резкого роста заболеваемости.

По словам главы регионального минздрава Олега Маркина, его ведомство эту работу уже начало.

В частности, под дополнительный ковидный госпиталь будет развернуто 400 коек в бывшем корпусе детской больницы на улице Полежаева в Саранске. В поликлиниках в качестве врачей-стажеров и помощников по аудиоконтролю за состоянием пациентов будут работать около 500 студентов Медицинского института. Медицинские учреждения региона создают запас лекарственных препаратов в соответствии с последней версией рекомендаций Минздрава РФ, а также тест-систем. Муниципалитеты должны предусмотреть возможность передачи необходимых транспортных единиц вместе с водителями лечебным учреждениям.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время эпидситуация в Мордовии достаточно стабильная. По состоянию на 14 января выявили 62 новых случая заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 58 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 41 201 случая. Отметим, что небольшой рост числа случаев заражения коронавирусом в регионе наблюдается впервые за последние десять дней.

Отметим, абсолютный максимум числа ежедневных случаев заражения коронавирусом в Мордовии за все время пандемии фиксировался по состоянию на 6,7 и 12 ноября 2021 года — за сутки в республике выявляли 167 новых носителей SARS-CoV-2.

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