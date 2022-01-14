Вашингтон, , 21:23 — REGNUM Россия активно работает над созданием предлога для «потенциального» вторжения на Украину, заявил 14 января на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Примечательно, что при этом он не привел никаких доказательств.

«Не вдаваясь особо в подробности, у нас есть информация, которая показывает, что Россия уже активно готовит предлог для потенциального вторжения, продвижения на Украину», — сказал Кирби.

По его словам, это может быть провокация с нападением на российских военных или на «русскоговорящих жителей Украины».

«По сути у нас есть информация что они разместили группу оперативников для проведения операции под чужим флагом. Операции, которая должна выглядеть как нападение на них или на русскоговорящих людей на Украине в качестве оправдания для вторжения», — добавил он.

Напомним, аналогичное заявление 14 января сделало военное ведомство Украины, подчинённые которого уже восьмой год нападают на «русскоговорящих жителей Украины».

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