Вашингтон, 14 января, 2022, 21:23 — ИА Регнум. Россия активно работает над созданием предлога для «потенциального» вторжения на Украину, заявил 14 января на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Примечательно, что при этом он не привел никаких доказательств.

«Не вдаваясь особо в подробности, у нас есть информация, которая показывает, что Россия уже активно готовит предлог для потенциального вторжения, продвижения на Украину», — сказал Кирби.

По его словам, это может быть провокация с нападением на российских военных или на «русскоговорящих жителей Украины».

«По сути у нас есть информация, что они разместили группу оперативников для проведения операции под чужим флагом. Операции, которая должна выглядеть как нападение на них или на русскоговорящих людей на Украине в качестве оправдания для вторжения», — добавил он.

Напомним, аналогичное заявление 14 января сделало военное ведомство Украины, подчинённые которого уже восьмой год нападают на «русскоговорящих жителей Украины».