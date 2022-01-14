Санкт-Мориц, Швейцария, 14 января, 2022, 21:19 — ИА Регнум. Музыкант Сергей Шнуров, солист группы «Ленинград», и его супруга Мария Абрамова скоро вновь станут родителями. Об этом 14 января пишет «Комсомольская правда».

Дарья Драй ИА REGNUM Сергей Шнуров

По данным издания, изменившуюся фигуру Абрамовой из-за беременности заметили российские отдыхающие на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии. Сами супруги пока никак не комментировали эту информацию.

ИА REGNUM напоминает, что Мария Абрамова родила первенца от Сергея Шнурова в июне 2021 года. Для музыканта ребёнок стал третьим.