Вашингтон, , 21:43 — REGNUM Президент США Джо Байден 19 января проведет пресс-конференцию, посвящённую окончанию первого года его пребывания на посту, сообщила 14 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Джозеф Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«В следующую среду президент проведет официальную пресс-конференцию в 16:00 во второй половине дня», — объявила Псаки.

Отметим, что Байден не проводил официальных пресс-конференций с ноября 2021 года, когда он выступил перед журналистами на климатическом саммите COP26 в Глазго. Всего за первый год работы Байден провёл девять пресс-конференций, три из которых — совместно с иностранными лидерам, согласно данным Калифорнийского университета в Санта-Барбаре.

Для сравнения, экс-президент США Дональд Трамп за первый год провел 21 общую пресс-конференцию, а его предшественник Барак Обама — 16 пресс-конференций. В свое время экс-президент Джордж Буш-младший дал 14 пресс-конференций.