Венеция, Италия, , 21:16 — REGNUM 35-летний португальский фланговый нападающий Луиш Нани подписал контракт с «Венецией». Об этом 14 января сообщили на официальном сайте итальянского клуба.

Последние два года Луиш Нани выступал в МЛС за «Орландо». В прошедшем сезоне МЛС 2021 португальский нападающий забил десять мячей и отдал семь результативных передач в 29-ти турах.

Ранее Луиш Нани также выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Фенербахче», «Валенсию» и «Лацио». Свои лучшие годы карьеры Нани провел в составе «красных дьяволов», с которым и становился победителем Английской Премьер-лиги.

На данный момент «Венеция» с четырьмя победами и семнадцатью набранными после двадцати туров очками занимает семнадцатое место в турнирной таблице Серии А 2021/22.