Скопье, 14 января, 2022, 21:31 — ИА Регнум. В Северной Македонии 13 января в результате обследования 6928 образцов выявили 1865 новых носителя коронавируса, зарегистрировано 1035 случаев выздоровления, среди них 204 повторных заражения. За сутки в стране скончались семь пациентов с COVID-19, зарегистрировано еще шесть летальных исходов, произошедших ранее.

Ali Eminov Скопье, двухэтажки и мечеть

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В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране был выявлен 241 651 случай заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 8083, 218 340 пациентов выздоровели. Активных случаев заражения в стране насчитывается 15 528 — за новогодние праздники оно удвоилось, скончались около ста пациентов.

Каждые три дня в стране с двухмиллионным населением умирает свыше 30 человек с коронавирусной инфекцией.