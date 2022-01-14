Москва, 14 января, 2022, 21:08 — ИА Регнум. Комик Денис Дорохов принял участие в съёмках YouTube-шоу «Королевские кобры» блогера Насти Ивлеевой. Выпуск с его участием доступен на канале Ивлеевой с 14 января.

Скриншот видео на YouTube Денис Дорохов

В рамках проекта, несколько драг-квин артистов соревнуются между собой в умении выступать на сцене и создавать шоу. Комик Дорохов должен был определить победителя этого выпуска — им стал актёр под псевдонимом Shantay.

ИА REGNUM напоминает, что первый выпуск шоу «Королевские кобры» вышел ещё в сентябре 2021 года. Тогда победителя выбирал телеведущий Александр Гудков.