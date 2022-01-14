Екатеринбург, , 21:07 — REGNUM В Екатеринбурге пожилой человек угрожал сотрудникам налогового органа расправой. Об этом пишут СМИ.

Ружьё



По информации Накануне.Ru, он позвонил в Орджоникидзевскую налоговую, чтобы уладить некую проблему. Но в момент разговора повздорил с оператором и высказал угрозу. Оператор обратилась в службу безопасности.

Затем к пенсионеру явились полицейские, которые изъяли у него охотничье ружьё. В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу журналистам пояснили, что по этому факту проводится проверка.