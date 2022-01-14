Уси, Китай, 14 января, 2022, 21:07 — ИА Регнум. В городе Уси провинции Цзянсу в Восточном Китае прошел 22-й Китайско-французский раунд стратегического диалога между Китаем и Францией, на котором председательствовали глава МИД КНР Ван И и дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн. Об этом накануне, 13 января, сообщает Синьхуа, подчеркивая, что в ходе консультаций стороны констатировали схожесть взглядов Пекина и Парижа на ряд важных вопросов современности и общие ожидания от укрепления двусторонних связей.

UN Geneva Ван И

Стороны условились о продолжении диалога на принципах взаимного доверия, обоюдной выгоды и выигрыша, имея в виду эффективность влияния двусторонних связей на весь комплекс отношений между Китаем и Европейским союзом (ЕС). Ван И выразил надежду на прагматичную и последовательную политику Парижа по отношению к Китаю и передал новогодние поздравления и наилучшие пожелания президенту Франции Эммануэлю Макрону от китайского лидера Си Цзиньпина; встречные поздравления председателем КНР были получены и от главы французского государства. Французская сторона понимает принципиальную важность и чувствительность вопросов, связанных с Тайванем и неизменно проводит политику одного Китая. Э. Бонн особо подчеркнул, что Франция не приемлет политизации спорта, и французские спортсмены с нетерпением ожидают начала зимних Олимпийских игр в Пекине, намеченных на 4 февраля.