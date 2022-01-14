Манчестер, Великобритания, 14 января, 2022, 20:57 — ИА Регнум. Испанский главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола был признан лучшим тренером Английской Премьер-лиги 2021/22 по итогам декабря. Об этом сообщили на официальных сайтах лиги и «горожан».

Thomas Rodenbücher Хосеп Гвардиола

В декабре под руководством Гвардиолы «Манчестер Сити» одержал семь побед из семи возможных с разницей мячей 24:5. В голосовании на звание лучшего тренера месяца Гвардиола опередил Микеля Артету, Юргена Клоппа и Антонио Конте.

В матче следующего 22-го тура АПЛ, который состоится завтра, 15 января, «горожане» сыграют с лондонским «Челси». Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад» и начнется в 15:30 по московскому времени. Последний матч «Манчестер Сити» с «Челси» завершился минимальной победой подопечных Гвардиолы со счетом 1:0.