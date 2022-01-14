Исламабад, 14 января, 2022, 20:57 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Пакистана усилило санитарные меры на границе с Афганистаном для сдерживания распространения штамма коронавируса «Омикрон». Об этом сообщает 14 января газета «8 Собх».

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Представители органов здравоохранения пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва объявили, что усилили меры по вакцинации и тестированию для лиц, прибывающих из Афганистана через пограничный пункт Торкхам.

По их словам, число врачей на пакистано-афганской границе было удвоено, а в больнице города Ландикоталь создан центр на 130 коек.

Чиновники органов здравоохранения Пакистана говорят, что теперь к въезду на территорию Пакистана будут допущены только вакцинированные и имеющие отрицательный результат теста на COVID-19.

Согласно данным Национального командно-оперативного центра Пакистана (NCOC), за последние сутки в стране было сделано 48 499 тестов на коронавирус, 3567 из которых оказались положительными. Со смертью еще семи пациентов за последние 24 часа число жертв пандемии в стране достигло 28 099 человек. Число больных коронавирусом в отделениях реанимации увеличилось до 675 человек.