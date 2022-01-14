Пекин, , 20:56 — REGNUM Партийно-государственный лидер КНР Си Цзиньпин 17 января в удаленном режиме примет участие и выступит с речью на очередном ежегодном заседании Всемирного экономического форума (ВЭФ). Об этом 14 января сообщает Синьхуа, ссылаясь на заявление, сделанное официальным представителем МИД КНР Хуа Чуньин.

Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что выступление китайского лидера ожидается по приглашению основателя и исполнительного председателя ВЭФ Клауса Шваба, который в последние годы привлёк к себе внимание продвижением плана так называемой «великой перезагрузки». Также Шваб вместе с Папой Римским Франциском основал Совет по инклюзивному капитализму при Ватикане. Участие Си Цзиньпина, как и президента России Владимира Путина, неизменно привлекает к сессиям ВЭФ особое внимание из-за того, что оба лидера неоднократно транслировали миру альтернативные повестки, связанные с переходом к подлинной многополярности и выравниванием темпов развития стран ОЭСР и развивающихся государств.