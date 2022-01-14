Пекин, 14 января, 2022, 20:56 — ИА Регнум. Партийно-государственный лидер КНР Си Цзиньпин 17 января в удаленном режиме примет участие и выступит с речью на очередном ежегодном заседании Всемирного экономического форума (ВЭФ). Об этом 14 января сообщает Синьхуа, ссылаясь на заявление, сделанное официальным представителем МИД КНР Хуа Чуньин.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

Уточняется, что выступление китайского лидера ожидается по приглашению основателя и исполнительного председателя ВЭФ Клауса Шваба, который в последние годы привлёк к себе внимание продвижением плана так называемой «великой перезагрузки». Также Шваб вместе с папой РимскимФранциском основал Совет по инклюзивному капитализму при Ватикане. Участие Си Цзиньпина, как и президента России Владимира Путина, неизменно привлекает к сессиям ВЭФ особое внимание из-за того, что оба лидера неоднократно транслировали миру альтернативные повестки, связанные с переходом к подлинной многополярности и выравниванием темпов развития стран ОЭСР и развивающихся государств.