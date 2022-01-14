Москва, , 20:55 — REGNUM Солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов выпустил клип на сольную композицию под названием «Не спорь со мной». Ролик доступен на его YouTube-канале с 14 января.

Юрий Шатунов Скриншот видео на YouTube

Музыку Юрий Шатунов написал сам, автором слов в песне является певец и поэт Андрей Картавцев. За несколько часов клип на трек «Не спорь со мной» посмотрели более 65 тыс. человек.

Добавим, что прошлый сингл Юрия Шатунова вышел год назад. Песня называется «Заметает листья снег».

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