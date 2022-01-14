Вашингтон, , 20:55 — REGNUM Власти Северной Кореи не проявили интереса к предложениям США обсудить за столом переговоров разоружение и стабилизацию ситуации на Корейском полуострове, сообщил 14 января журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Джон Кирби Hispantv.com

Комментируя недавние ракетные испытания Северной Кореи, Кирби заявил, что Вашингтон «чётко давал понять» Пхеньяну, что «готов обсудить эти вопросы за столом переговоров».

Кирби «К настоящему моменту Пхеньян не проявил заинтересованности в этом».

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