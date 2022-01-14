Пентагон заявил, что Северная Корея не стремится к диалогу с США
Вашингтон, 14 января, 2022, 20:55 — ИА Регнум. Власти Северной Кореи не проявили интереса к предложениям США обсудить за столом переговоров разоружение и стабилизацию ситуации на Корейском полуострове, сообщил 14 января журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
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Джон Кирби
Комментируя недавние ракетные испытания Северной Кореи, Кирби заявил, что Вашингтон «чётко давал понять» Пхеньяну, что «готов обсудить эти вопросы за столом переговоров».
«К настоящему моменту Пхеньян не проявил заинтересованности в этом».