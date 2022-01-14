Вашингтон, 14 января, 2022, 20:55 — ИА Регнум. Власти Северной Кореи не проявили интереса к предложениям США обсудить за столом переговоров разоружение и стабилизацию ситуации на Корейском полуострове, сообщил 14 января журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Hispantv.com Джон Кирби

Комментируя недавние ракетные испытания Северной Кореи, Кирби заявил, что Вашингтон «чётко давал понять» Пхеньяну, что «готов обсудить эти вопросы за столом переговоров».