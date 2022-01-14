Манчестер, Великобритания, 14 января 2022, 20:52 — REGNUM Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заинтересован в подписании 21-летнего таранного форварда дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии по футболу Эрлинга Холанда. Об этом 14 января сообщило испанское издание AS.

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд
Форвард сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд
Werner100359

Также сообщается, что Эрлинг Холанд должен стать заменой ушедшему в каталонскую «Барселону» Феррану Торресу. Сам норвежец хочет продолжить карьеру в мадридском «Реале».

В текущем сезоне Эрлинг Холанд принял участие в семнадцати матчах за «шмелей» во всех турнирах, в которых отметился 21-м забитым мячом и 5-ю результативными передачами.

Немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает форварда в 150 миллионов евро. При этом летом 2022 года в контракте Холанда с «Боруссией» активируется опция возможного выкупа другими клубами за 75 миллионов евро.