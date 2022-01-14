Манчестер, Великобритания, , 20:52 — REGNUM Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заинтересован в подписании 21-летнего таранного форварда дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии по футболу Эрлинга Холанда. Об этом 14 января сообщило испанское издание AS.

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд Werner100359

Также сообщается, что Эрлинг Холанд должен стать заменой ушедшему в каталонскую «Барселону» Феррану Торресу. Сам норвежец хочет продолжить карьеру в мадридском «Реале».

В текущем сезоне Эрлинг Холанд принял участие в семнадцати матчах за «шмелей» во всех турнирах, в которых отметился 21-м забитым мячом и 5-ю результативными передачами.

Немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает форварда в 150 миллионов евро. При этом летом 2022 года в контракте Холанда с «Боруссией» активируется опция возможного выкупа другими клубами за 75 миллионов евро.