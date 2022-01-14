Москва, , 22:06 — REGNUM Надежды официального Еревана на нормализацию отношений с Турцией без ущерба для национальных интересов Армении лишены оснований. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 января заявил политолог, главный редактор сайта kavkazoved.info Андрей Арешев.

Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это очередная пиар-акция пашиняновского МИДа, приуроченная к встрече спецпредставителей Турции и Армении по урегулированию двусторонних взаимоотношений в Москве. Армянская сторона, не имея на руках серьёзных козырей, пытается разыгрывать в информационном пространстве какие-то комбинации, высказывая оптимизм и стремясь заработать чисто пропагандистские очки. Вряд ли эти оптимистические надежды Еревана оправданы. Максимум, на что может рассчитывать армянская сторона, это на некоторое торможение процесса и затягивание выполнения условий Анкары и Баку», — сказал эксперт.

Напомним, что 13 января пресс-секретарь армянского МИД Ваан Унанян заявил, что Армения ожидает установления дипломатических отношений между Анкарой и Ереваном и открытия турецко-армянский границы безо всяких предварительных условий.