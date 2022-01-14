Москва, 14 января, 2022, 22:06 — ИА Регнум. Надежды официального Еревана на нормализацию отношений с Турцией без ущерба для национальных интересов Армении лишены оснований. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 января заявил политолог, главный редактор сайта kavkazoved.info Андрей Арешев.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

«Это очередная пиар-акция пашиняновского МИДа, приуроченная к встрече спецпредставителей Турции и Армении по урегулированию двусторонних взаимоотношений в Москве. Армянская сторона, не имея на руках серьёзных козырей, пытается разыгрывать в информационном пространстве какие-то комбинации, высказывая оптимизм и стремясь заработать чисто пропагандистские очки. Вряд ли эти оптимистические надежды Еревана оправданы. Максимум, на что может рассчитывать армянская сторона, это на некоторое торможение процесса и затягивание выполнения условий Анкары и Баку», — сказал эксперт.

Напомним, что 13 января пресс-секретарь армянского МИД Ваан Унанян заявил, что Армения ожидает установления дипломатических отношений между Анкарой и Ереваном и открытия турецко-армянский границы безо всяких предварительных условий.