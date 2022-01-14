* запрещённая в России организация

Кабул, 14 января, 2022, 20:50 — ИА Регнум. Приход к власти в Афганистане радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) усугубило кризис с правами человека и гуманитарную катастрофу в стране. Об этом говорится в новом отчёте правозащитной организации Human Rights Watch.

Pixabay.com Флаг Афганистана

Правозащитники отмечают, что за пять месяцев с момента создания правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), самые важные меры по восстановлению страны были приостановлены.

Заместитель директора Human Rights Watch по Азии Патриция Гусман заявила, что афганцы «оказались перед выбором между угнетением и голодом».

Она также отметила, что после смены власти в Афганистане школы для девочек были закрыты, а большинство женщин-госслужащих было уволено.

Гусман призвала правительства других стран оказывать гуманитарную помощь афганскому народу и в то же время использовать давление на «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы положить конец нарушениям прав человека в Афганистане.

В докладе утверждается, что многие бывшие сотрудники правительственных сил безопасности были убиты силами «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По данным правозащитников, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также ввели обширные ограничения на деятельность афганских СМИ, и с бегством многих журналистов за границу было закрыто почти 70% изданий в стране.

Human Rights Watch также раскритиковала хаотичность процесса эвакуации из Афганистана контингента западных стран в августе минувшего года, указав, что тысячи людей остались в Афганистане из-за неурегулированности этого процесса.

Правозащитники также констатируют, что замораживание валютных резервов Афганистана и прекращение иностранной помощи ускорили экономический коллапс и поставили миллионы афганцев под угрозу голода.