Дублин, 14 января, 2022, 20:46 — ИА Регнум. Ирландская певица Шинейд О'Коннор попала в больницу после попытки самоубийства. Об этом 13 января пишет Lenta.ru.

Mos.ru Больница

«Мне жаль. Я не должна была этого говорить. Я с копами сейчас, еду в больницу. Простите, что расстроила всех. Я потерялась без моего ребёнка и ненавижу себя», — написала певица в своём Twitter-аккаунте, однако позже удалила пост. В другой публикации О'Коннор говорила о том, что собирается «последовать за своим сыном», так как считает себя виноватой в его смерти.

ИА REGNUM напоминает, что 8 января 2022 года Шинейд О'Коннор сообщила о смерти 17-летнего сына. Он покончил с собой.