Йошкар-Ола, 14 января, 2022, 20:38 — ИА Регнум. Вечером 14 января, на 35 км автодороги «Йошкар-Ола — Зеленодольск» в Медведевском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона в telegram-канале.

Пресс-служба управления ГИБДД по Марий Эл Дорога в Марий Эл

По предварительным данным, водитель автомобиля Lada выехал на полосу встречного движения, где произвел столкновение с грузовой автомашиной Mercedes. В результате происшествия, водитель и трое пассажиров легкового автомобиля получили тяжелые травмы.

На месте происшествия в настоящее время работают сотрудники регионального управления ГИБДД. Проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, два человека пострадали в результате с ДТП участием полицейской машины, которое произошло на МКАД 12 января. В процессе оформления дорожной аварии (без пострадавших) с участием автомобилей «Камаз» и «ГАЗель», на автомобиль ГИБДД, осуществляющий прикрытие места аварии, совершил наезд грузовик «Вольво», после чего произошло возгорание патрульного автомобиля и «ГАЗели».

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