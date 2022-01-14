Краснодар, 14 января, 2022, 20:37 — ИА Регнум. Как сообщает издание «Чемпионат», до назначения Даниэля Фарке на пост главного тренера команды, «Краснодар» также обращался к экс-наставнику «Шахтера» Паулу Фонсеке, который до недавнего времени возглавлял «Рому».

Football.ua Паулу Фонсека

Также в списке кандидатов на пост главного тренера «быков» числились Эузебио Ди Франческо, Джесси Марш и Эдин Терзич.

На данный момент «Краснодар» с восемью победами и 29-ю набранными очками занимает пятую строчку в турнирной таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22. В девятнадцатом туре подопечные Фарке встретятся с московским «Локомотивом».

О назначении 45-летнего Даниэля Фарке на пост главного тренера «Краснодара» объявили вчера, 13 января. В начале сезона немецкий специалист возглавлял «Норвич Сити».