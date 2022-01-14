Ростов-на-Дону, , 20:32 — REGNUM В ГУ МЧС России по Ростовской области сообщили, когда стихнет ураганный ветер. Разгул стихии на Дону произошёл 14 января.

После дождя Екатерина Булатова © ИА REGNUM

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Согласно прогнозу, ветер стихнет в ночь на 15 января. Ближе к 3:00 мск, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что ураганный ветер повалил главную городскую ёлку у входа в парке имени Горького в Ростове-на-Дону. Жители Ростовской области сообщают о рухнувших из-за сильных порывов деревьях.

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