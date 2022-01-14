Челябинск, 14 января, 2022, 20:58 — ИА Регнум. Контрафактного товара за 2021 год Челябинская таможня выявила на сумму 165,4 млн рублей, проверено свыше двух тысяч транспортных средств с товарами общей массой 42,5 тыс. тонн, сообщили 14 января в пресс-службе ведомства.

Пресс-служба Челябинской таможни Проверка груза

За этот период таможенники изъяли из незаконного оборота свыше 26 тысяч единиц контрафактной продукции — по большей части туалетную воду с незаконно нанесёнными торговыми знаками GIVENCHY, CHLOE, BULGARI, BOSS, а также одежду и обувь с логотипами Adidas, Reebok, Nike.

Пресс-служба Челябинской таможни Сотрудник Челябинской таможни

Комментируя эту информацию, заместитель начальника Челябинской таможни Станислав Васёв уточнил:

Пресс-служба Челябинской таможни Досмотр

«Предотвращённый ущерб правообладателям оценен в 165,4 млн руб. Кроме этого выявлено 250 тыс. пачек сигарет и более трёх тысяч бутылок алкогольной продукции без акцизных марок».

Пресс-служба Челябинской таможни Челябинская таможня в 2021 году

Добавим, что возбуждено девять уголовных дел и 225 дел об административных правонарушениях в связи с этими нарушениями.