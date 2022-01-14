Москва, 14 января, 2022, 20:30 — ИА Регнум. Московский ЦСКА полностью договорился с «Лиллем» и согласовал аренду 24-летнего атакующего полузащитника сборной Турции Юсуфа Языджи. В арендном соглашении, как сообщает издание «Чемпионат», будет предусмотрена опция выкупа за 12 миллионов евро.

Losc.fr «Лилль»

Также сообщается, что Языджи уже прошел медицинское обследование перед подписанием контракта с ЦСКА.

В текущем сезоне Юсуф Языджи принял участие в пятнадцати турах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. В прошлом сезоне футболист набрал 12 (7+5) очков по системе гол+пас в 32-х турах внутреннего чемпионата.

Языджи перешел в «Лилль» 6 августа 2019 года из «Трабзонспора» за 17,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость турецкого полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 15 миллионов евро.