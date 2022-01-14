Ижевск, , 20:20 — REGNUM На парковке одного из торговых центров Ижевска были задержаны мужчина и женщина, которые подозреваются в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Удмуртии.

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В квартире задержанных, а также в оборудованном вне ее тайнике было обнаружено и изъято около 500 грамм синтетических наркотиков и почти 50 грамм запрещенных веществ растительного происхождения.

В их частном доме в поселке Ува также были изъяты различные наркотические средства общей массой 1,594 кг. Также правоохранители обнаружили парник для выращивания наркотических средств, оборудованный системами полива, освещения и вентиляции. Изъято 14 кустов наркосодержащих растений, которые затем были направлены на исследование.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 и 4 ст. 228.1 («Покушение на незаконный сбыт, пересылку наркотических средств, а также растений, содержащих незаконные вещества»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии оперативники наркоконтроля пресекли сбыт наркотиков в крупном размере группой лиц по предварительному сговору. В новогодние праздники один из них собрал и изготовил запрещённое вещество. Передать «товар» своему приятелю он должен был 10 января. Однако во время передачи оба были задержаны, у них изъято более 300 граммов наркотиков.

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