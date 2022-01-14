Ижевск, 14 января, 2022, 20:07 — ИА Регнум. В Удмуртии задержали двух женщин — 33 летнюю жительницу Свердловской области и 24-летнюю женщину из Нижегородской области. Они подозреваются в хищении денег у пенсионерок под предлогом грядущей «денежной реформы», сообщает региональное управление МВД.

40.мвд.рф Кража денег

По данным следствия, мошенницы заходили в квартиры к пожилым женщинам, представляясь сотрудницами банков, социальных служб или Пенсионного фонда. Они сообщали о предстоящей денежной реформе и предлагали заменить старые купюры на новые. Пенсионерки отдавали им деньги, женщины обещали, что принесут новые купюры, и уходили.

В декабре от действий мошенниц пострадали жительницы Ижевска 1937, 1940 и 1941 годов рождения. Общая сумма ущерба составила более 470 тыс. рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела по ст.159 УК РФ («Мошенничество») и ст.158 УК РФ («Кража»).

Сейчас подозреваемые находятся в СИЗО. В МВД уточнили, что за данные преступления предусмотрено наказание в воде лишения свободы на срок до шести лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронеже суд вынес приговор в отношении бывших чиновниц городского управления социальной защиты населения — две женщины признаны виновными в совершении мошенничества, в результате которого из бюджета было похищено около 11 млн рублей. Обвиняемые безосновательно включали в списки граждан, имеющих право на получение субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, своих знакомых и бывших коллег, убеждая их, что они якобы будут фиктивно трудоустроены и станут получать заработную плату. В результате эти люди ежемесячно получали субсидии, которые затем передавали чиновницам.

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