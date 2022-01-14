Сургут, Югра, , 20:00 — REGNUM В Югре задержан мужчина, который пытался совершить действия сексуального характера в отношении 10-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Жестокое обращение с детьми

По данным следствия, что вечером 10 января 2022 года на улице Университетская в Сургуте 50-летний местный житель приставал к 10-летней девочке. Преступные действия мужчины были пресечены проходившей мимо женщиной, которая увела напуганного ребёнка.

Отмечается, что пристававший к девочке мужчина ранее был судим за преступления против половой неприкосновенности. Гражданин задержан и арестован. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 132 УК РФ («Покушение на иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»).