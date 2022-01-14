Тыргу-Муреш, , 19:59 — REGNUM На крупном складе в городе Тыргу-Муреш в северо-западной Румынии полиция обнаружила контейнеры с текстильными отходами из Канады общим весом в 500 тонн. Об этом 14 января сообщил бухарестский телеканал Digi24.

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Согласно официальной информации, указанный товар хранился в ангарах в антисанитарных условиях. Никаких легальных документов не него владельцы склада предъявить не смогли.

Как утверждают представители Национального комитета по защите прав потребителей Румынии, этот текстиль не может быть реализован на румынском рынке и подлежит утилизации. Ведется следствие.

Напомним, 11 января в румынском порту Констанца были задержаны десятки контейнеров с текстильным мусором из Канады, проходившим по документам как «одежда секонд-хенд». Груз был возвращен отправителю.

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