Бухарест, 14 января, 2022, 19:56 — ИА Регнум. Из-за поступившего сигнала о заложенной бомбе из крупнейшего торгового центра Бухареста были эвакуированы более 900 человек. Об этом 14 января сообщает «Румынское телевидение».

Телефонный терроризм

На место происшествия выехали представители полиции, жандармерии и армейской службы разминирования. О деталях операции не сообщается. Правоохранители пытаются вычислить местонахождение человека, сообщившего о заложенном взрывном устройстве.

Ранее Бухарест и другие крупные города Румынии захлестнула волна ложных сообщений о бомбах, якобы заложенных в магазинах, на рынках и других общественных местах. Согласно румынскому законодательству, за неправдивую информацию о готовящемся теракте злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы.