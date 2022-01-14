Кабул, 14 января, 2022, 19:53 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 5,5 зафиксированы на территории Афганистана, сообщает 14 января Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

ArmyAmber Дорога в Афганистане

Землетрясение произошло в 19.13 мск в горах Гиндукуша, большая часть которых расположена на территории Афганистана.

Эпицентр сейсмической активности располагался в 25 км юго-западнее населенного пункта Ишкашим, расположенного в Таджикистане.

Его очаг залегал на глубине 100 километров.

О разрушениях, пострадавших или жертвах данные не поступали.