Липецк, , 19:50 — REGNUM В Липецке следователи регионального СК России проводят проверку по факту сообщений о возможных готовящихся взрывах. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

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13 января из школ областного центра эвакуировали учащихся и сотрудников. Причиной стала поступившая информация о возможных готовящихся взрывах в образовательных учреждениях.

По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Также сообщение о минировании получил Арбитражный суд Липецкой области. Аналогичные звонки и письма в последние несколько дней распространяются во всех регионах РФ.