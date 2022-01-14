Дортмунд, Германия, , 19:49 — REGNUM Сегодня, 14 января, в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» «Боруссия» в матче девятнадцатого тура немецкой Бундеслиги сезона 2021/22 встретится с «Фрайбургом». Игра начнется в 22:30 по московскому времени.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Флорианом Бадштюбнером. Ассистенты главного судьи — Маркус Шуллер и Филипп Хюве.

Ранее сообщалось, что «шмелям» не смогут помочь Марцель Швельцер, Мануэль Аканджи и Джованни Рейна, продолжающие восстанавливаться от повреждений.

На данный момент «Боруссия» с двенадцатью победами и 37-ю набранными очками занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Германии. «Фрайбург», набрав 30 очков, расположился двумя позициями ниже.