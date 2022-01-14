Минск, 14 января, 2022, 19:48 — ИА Регнум. Следственный комитет Белоруссии выявляет новые факты негативных высказываний граждан о проводимой Александром Лукашенко политике, квалифицируя их как уголовные деяния экстремистского толка. Согласно сообщению ведомства от 14 января, следователи Минской области во взаимодействии с сотрудниками милиции в декабре 2021 года «установили причастность двух женщин к совершению преступлений экстремистской направленности».

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

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«Как следует из материалов уголовного дела, 23 мая прошлого года 30-летняя жительница Борисова, бухгалтер коммерческого предприятия, разместила в экстремистском Telegram-канале комментарий оскорбительного характера в отношении президента Республики Беларусь», — сообщил СК подробности нового уголовного дела.

Осмотрев мобильный телефон обвиняемой в «экстремизме», сотрудниками СК Белоруссии «была установлена ее причастность к совершению еще одного преступления» — размещение в августе 2020 года «в деструктивных чатах мессенджера Telegram» сообщений на тему протестных акций. «Так, в своих сообщениях бухгалтер призывала к блокировке дорог, выходу на улицы города, забастовке работников. Примечательно, что сама женщина не привлекались к административной ответственности за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Не привлекались она и к уголовной ответственности», — отметили в комитете.

По этому же уголовному делу проходит 45-летняя безработная жительница Борисова, которая «11 октября 2021 года в социальной сети «ВКонтакте» разместила изображение с текстом, направленным на унижение чести и достоинства главы государства. В отношении «художницы» возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.368 (публичное оскорбление президента Республики Беларусь) Уголовного кодекса Республики Беларусь», сказано в официальном сообщении.

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