Ростов-на-Дону, , 19:44 — REGNUM Главная городская ёлка Ростова-на-Дону не выдержала ураганного ветра, порывы которого повалили новогоднюю красавицу, которую устанавливала компания из Санкт-Петербурга. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 14 января.

Елка Наталья Стрельцова, ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодный апокалипсис в России и в мире — все новости»

В результате происшествия никто не пострадал. Ростовский сити-менеджер Алексей Логвиненко поручил разобраться в ситуации и провести проверку в отношении поставщика.

«Будет проведена претензионная работа по качеству установленной конструкции», — уточнили в администрации.

ИА REGNUM напоминает, что в 2021 году у главного входа в парк имени Горького была установлена новая ель. Её высота составила 24 метра. Новогоднюю красавицу украсили новыми гирляндами и игрушками.