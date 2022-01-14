Лондон, , 19:42 — REGNUM На территории Британии за прошедшие сутки было зафиксировано почти 100 тыс. случаев заражения коронавирусом, сообщает 14 января правительство страны.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Уточняется, что за сутки коронавирус выявили ещё у 99 652 человек, после чего общее количество зарегистрированных случаев заражения COVID-19 достигло в Британии 15 066 395.

Кроме того, за сутки в стране умерли 270 пациентов с диагнозом COVID-19. Всего число жертв эпидемии составило в Британии 151 612 человек.

Напомним, ещё в 2021 году власти Британии заявили о полной вакцинации от коронавируса более чем 80% взрослого населения.

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