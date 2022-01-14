Москва, , 19:40 — REGNUM Певица Anna Asti, бывшая солистка дуэта Artik & Asti, представила клип на песню «Феникс». Ролик доступен на её YouTube-канале с 14 января.

Анна Дзюба (Anna Asti) Скриншот видео на YouTube

Трек «Феникс» стал первой сольной песней Анны Дзюбы (настоящее имя Anna Asti). За несколько часов клип на композицию посмотрели более 240 тыс. человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Анна Дзюба подписала контракт с лейблом Universal Music Russia. «Я думаю, мы сделаем очень много нового, я максимально открыта для творчества, я готова творить», — поделилась она.

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