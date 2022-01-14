Москва, 14 января, 2022, 19:39 — ИА Регнум. 14 января московский «Спартак» на своем официальном сайте объявил об уходе с поста тренера по физподготовке Владимира Чепзановича. Сообщается, что сербский специалист эту должность, на продолжит работу в клубе.

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После восемнадцати сыгранных туров московский «Спартак», одержав шесть побед и потерпев семь поражений, занимает девятое место в турнирной таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22. В матче следующего девятнадцатого тура, который состоится 26 февраля, «Спартак» сыграет с ЦСКА.

Ранее сообщалось, что итальянский специалист и скаут «Пари Сен-Жермен» Лука Каттани был назначен на пост спортивного директора «красно-белых».