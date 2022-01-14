Ижевск, 14 января 2022, 19:39 — REGNUM Должностные лица «Ижводоканала» несут ответственность за утечку хлора, которая произошла летом 2021 года на станции водоподготовки. Об этом заявил глава следственного управления СКР по Удмуртии Руслан Тугушев.
Он уточнил, что в ходе предварительного следствия были выявлены нарушения норм и правил в области промышленной безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора. В результате аварии остановить утечку хлора из контейнера не удалось.
«По версии следствия, в этом виноваты должностные лица «Ижводоканала». Конкретную юридическую оценку действиям данных лиц мы дадим в ближайшее время», — цитирует главного следователя республики «Интерфакс-Поволжье».
По словам Тугушева, реального вреда из-за инцидента жителям причинено не было, однако концентрация хлора на прилегающей к станции водоподготовки территории представляла угрозу для жизни человека.
При этом он добавил, что аварийная ситуация на предприятии может быть отнесена к естественным процессам, но то, что она не была локализована и устранена, является прямой ответственностью должностных лиц предприятия. При подобных ситуациях должна срабатывать система защиты, оборудование «Ижводоканала» на тот момент не позволяла обеспечить герметизацию контейнера и устранение аварии в полной мере.
«Это входит в прямые обязанности должностных лиц «Ижводоканала», и поэтому мы об этом и будем говорить, что именно из-за этих действий произошел выброс хлора», — заключил Тугушев.
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Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля на станции подъёма воды по улице Песочной в Ижевске произошел выброс хлора. Одна из ёмкостей «Ижводоканала» разгерметизировалось, после чего вещество в объёме 800 кг распространилось в пределах станции. На предприятии заявляли, что утечку удалось локализовать. В пресс-службе управления МЧС по Удмуртии сообщали, что предельно допустимая концентрация хлора на территории городка Металлургов в Ижевске не превышена.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 247 УК РФ («Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов»).
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