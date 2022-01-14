Ижевск, , 19:39 — REGNUM Должностные лица «Ижводоканала» несут ответственность за утечку хлора, которая произошла летом 2021 года на станции водоподготовки. Об этом заявил глава следственного управления СКР по Удмуртии Руслан Тугушев.

Хлор в газообразном состоянии

Он уточнил, что в ходе предварительного следствия были выявлены нарушения норм и правил в области промышленной безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора. В результате аварии остановить утечку хлора из контейнера не удалось.

«По версии следствия, в этом виноваты должностные лица «Ижводоканала». Конкретную юридическую оценку действиям данных лиц мы дадим в ближайшее время», — цитирует главного следователя республики «Интерфакс-Поволжье».

По словам Тугушева, реального вреда из-за инцидента жителям причинено не было, однако концентрация хлора на прилегающей к станции водоподготовки территории представляла угрозу для жизни человека.

При этом он добавил, что аварийная ситуация на предприятии может быть отнесена к естественным процессам, но то, что она не была локализована и устранена, является прямой ответственностью должностных лиц предприятия. При подобных ситуациях должна срабатывать система защиты, оборудование «Ижводоканала» на тот момент не позволяла обеспечить герметизацию контейнера и устранение аварии в полной мере.

«Это входит в прямые обязанности должностных лиц «Ижводоканала», и поэтому мы об этом и будем говорить, что именно из-за этих действий произошел выброс хлора», — заключил Тугушев.

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Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля на станции подъёма воды по улице Песочной в Ижевске произошел выброс хлора. Одна из ёмкостей «Ижводоканала» разгерметизировалось, после чего вещество в объёме 800 кг распространилось в пределах станции. На предприятии заявляли, что утечку удалось локализовать. В пресс-службе управления МЧС по Удмуртии сообщали, что предельно допустимая концентрация хлора на территории городка Металлургов в Ижевске не превышена.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 247 УК РФ («Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов»).

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