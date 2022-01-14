Москва, , 19:39 — REGNUM После 1 февраля 2022 г. в России начнут выдавать гражданам ковид-сертификаты по антителам. К февралю должна быть подготовлена соответствующая документальная база, заявила 14 декабря вице-премьер Татьяна Голикова.

Татьяна Голикова. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Duma.gov.ru

Голикова «Если говорить о сроках, мы предполагаем, что изменения в постановления правительства и соответствующие приказы Минздрава и Роспотребнадзора должны быть приняты, как мне говорили, до 1 февраля».

Чиновник пояснила, что, ориентировочно, «таких людей, которые имели положительный тест на коронавирус, но не обратились к врачу порядка 300 тысяч человек». По её словам, также ориентировочно, те же самые люди «в разное время сделали тесты на антитела и убедились в том, что они у них существуют, а значит эти люди перенесли заболевание».

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