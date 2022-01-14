Минск, , 19:34 — REGNUM Задержанный 10 января в минском аэропорту при попытке улететь в Турцию бывший глава администрации Ставрополя Игорь Бестужий задержан по подозрению в использовании заведомо подложного документа. Он рассказал, как приобрёл поддельные документы гражданина России и Израиля.

Арест

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При прохождении регистрации и досмотра, а также при прохождении пограничного контроля пассажиров рейса «Минск — Стамбул» Бестужий предъявлял паспорт гражданина Российской Федерации с признаками частичной подделки. Эксперты установили, что бланк российского паспорта изготовлен законно профильным предприятием. Они также выяснили, что «в паспорт внесен ряд изменений, в том числе расшивка бланка, замена страницы с установочными данными владельца и покрывающей ее ламинирующей пленки», сообщил 14 января следственный комитет Белоруссии.

«Со слов Бестужего, с целью получения паспорта гражданина Израиля он обратился к ранее незнакомой женщине, которая за вознаграждение в сумме 15 000 евро изготовила и передала ему на территории города Москвы паспорт гражданина Израиля на имя другого человека, а также заграничный паспорт гражданина Российской Федерации на тоже имя, но с фотоизображением Бестужего», — проинформировал СК Белоруссии.

Получив поддельные документы, Бестужий приобрёл авиабилеты на два рейса — «Москва-Минск» (на свой действительный паспорт) и «Минск-Стамбул» (на поддельный российский загранпаспорт). В минском аэропорту его с этими документами задержали и привлекли к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 380 белорусского Уголовного кодекса.

«Следствием будет инициировано применение к нему меры пресечения в виде заключения под стражу, — сказано в публикации СК Белоруссии. — По информации следствия у гражданина Бестужего имеется значительная задолженность перед исполнительными органами Российской Федерации в связи с чем он имел ограничение на выезд. В ближайшее время уголовное дело будет передано прокурору для направления в суд, а материалы по факту изготовления поддельных паспортов направлены в Российскую Федерацию».

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